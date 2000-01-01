01.01 13:14 MIGnews.com

Нетаниягу: экономический рост составил 4%

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительстваОткрывая сегодня заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Борьба с терроризмом является глобальной. В конце прошлой недели канцлер Меркель сказала то, о чём мы говорим на протяжении многих лет: самая большая угроза для будущего мира исходит от террора радикального ислама. Этот террор продолжает атаковать, и мы видели это не далее как вчера – зверский теракт в Турции. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, среди которых, к сожалению, гражданка Израиля. Должен сказать, что есть ещё один гражданин Израиля, чья судьба на данный момент неизвестна.Мы подводим итоги прошедшего календарного года. Согласно экономическим данным, ещё не окончательным, этот год был не просто лучше, чем ожидалось, но оказался очень хорошим. Экономический рост в Израиле составил почти 4%. Это означает, что ВВП на душу населения вырос примерно на 2%. Мы наблюдаем резкое снижение нашего государственного долга в процентном отношении к ВВП, таким образом, мы на несколько лет опередили поставленные цели, что выгодно отличает нас от других западных стран.Мы также наблюдаем рост объёма инвестиций на 20% в производственные мощности, что свидетельствует о большом доверии экономике. Люди вкладывают в те экономики, которые, по их мнению, будут расти. Я хочу поздравить Моше Кахлона, нашего министра финансов, и его команду за их работу, а также других министров, принимающих в ней участие. Я всегда говорил, что наша страна прекрасна".