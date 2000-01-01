Раввин скончался в самолете после свадьбы внука

Раввин Шалом Довер Леви из движения ХАБАД скончался в самолете после того, как отпраздновал в свадьбу внука в Израиле.
Раввин, постоянно проживающий в Страсбурге скончался на обратном пути во Францию. Супруга раввина, незадолго перед посадкой попыталась его разбудить - но он уже умер.
Раввин Леви будет похоронен на кладбище Бейт-Шемеша.
66-летний раввин Леви был атакован три с половиной года назад мусульманским террористом в Страсбурге. Он получил ранения средней степени тяжести. Нападавший сообщил, что причиной атаки стало то, что жертва “выглядела как еврей”.