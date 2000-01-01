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Раввин скончался в самолете после свадьбы внука 31.12 09:27   MIGnews.com

Раввин скончался в самолете после свадьбы внука

Раввин Шалом Довер Леви из движения ХАБАД скончался в самолете после того, как отпраздновал в свадьбу внука в Израиле.

Раввин, постоянно проживающий в Страсбурге скончался на обратном пути во Францию. Супруга раввина, незадолго перед посадкой попыталась его разбудить - но он уже умер.

Раввин Леви будет похоронен на кладбище  Бейт-Шемеша.

66-летний раввин Леви был атакован три с половиной года назад мусульманским террористом в Страсбурге. Он получил ранения средней степени тяжести. Нападавший сообщил, что причиной атаки стало то, что жертва “выглядела как еврей”.


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