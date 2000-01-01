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Мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа и остался жив 31.12 20:33   MIGnews.com

Мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа и остался жив

В китайской провинции Гуйчжоу рабочий выжил после падения в шахту лифта с 30 этажа. Известно, что мужчина вызвал лифт на 30 этаж, но не обратил внимания, что за закрытыми дверями нет кабины.

Рабочий упал в шахту, но смог уцепиться за металлический трос.

Мужчина провисел на уровне 30 этажа около 20 минут. Он вызвал спасателей по мобильному телефону.

Прибывшим спасателям понадобилось около пяти минут, чтобы снять его с троса.

Благодаря строительным рукавицам, которые были на руках рабочего, он обошелся без каких-либо травм.


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