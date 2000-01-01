31.12 09:09 MIGnews.com

Газа: мыши съели у араба $50 тыс., но Израиль поможет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Удивительную историю, бросающую новый свет на обстоятельства жизни в Газе поведала газета The New Arab.Газета пишет мыши сожрали “все сбережения” кассира из города Хан-Юнис.Кассир, держатель обменного пункта в Хан-Юнис “совершенно уничтожен” произошедшим.По словам кассира, мыши уничтожили 50 тысяч долларов стодолларовыми купюрами. Часть банкнот уничтожена на 40%, часть - на 60%. Стодолларовую банкноту с 40% ущерба можно обменять лишь на 28 долларов.Кассир намерен послать все банкноты с сохранившимися серийными номерами для обмена в Банк Израиля.Откуда у простого кассира в нищей Газе 50 тысяч долларов стодолларовыми банкнотами, авторы материала не сообщают.