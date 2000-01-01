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Газа: мыши съели у араба $50 тыс., но Израиль поможет 31.12 09:09   MIGnews.com

Газа: мыши съели у араба $50 тыс., но Израиль поможет

Удивительную историю, бросающую новый свет на обстоятельства жизни в  Газе поведала газета The New Arab.

Газета пишет мыши сожрали “все сбережения” кассира из города Хан-Юнис.

Кассир, держатель обменного пункта в Хан-Юнис “совершенно уничтожен” произошедшим.

По словам кассира, мыши уничтожили 50 тысяч долларов стодолларовыми купюрами. Часть банкнот уничтожена на 40%, часть - на 60%. Стодолларовую банкноту с 40% ущерба можно обменять лишь на 28 долларов.

Кассир намерен послать все банкноты с сохранившимися серийными номерами для обмена в Банк Израиля.

Откуда у простого кассира в нищей Газе 50 тысяч долларов стодолларовыми банкнотами, авторы материала не сообщают.




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