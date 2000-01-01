31.12 15:30 MIGnews.com

Хути посчитали "чувствительные места" ОАЭ и саудовцев

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Йеменские хути заприметили шесть "чувствительных" мест в Саудовской Аравии и три в Объединенных Арабских Эмиратах, включив их в список военных целей.Заявление представителя "повстанцев" Яхья Сариа свидетельствует о том, что группировка по-прежнему готова наносить удары, несмотря на неофициальные переговоры о перемирии, передает Reuters.По его словам, эти приоритетные цели – "жизненно важные и чувствительные". Тем не менее, Сария не уточнил, где именно они расположены. Он лишь отметил, что любые нападения на Йемен будут встречаться соответствующим ответом со стороны боевых подразделений хути.Так называемые йеменские повстанцы неоднократно заявляли, что нацелены на объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ и наносят удары с воздуха по гражданским аэропортам и нефтяной инфраструктуре. Более того, они постоянно хвастались своими "достижениями", когда бомбили те или иные целы в указанных странах.