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Австралийские пожары погнали людей к океану на Новый год | Фото:01.01 08:11   MIGnews.com

Австралийские пожары погнали людей к океану на Новый год

В Австралии продолжают бушевать лесные пожары, в связи с чем тысячи местных жителей и туристов в ночь на 31 декабря были вынуждены бежать к берегу океана на юге штата Новый Южный Уэльс и на северо-востоке штата Виктория.

Пламя в этих регионах при сильном ветре распространялось с неслыханной скоростью, а пожарные буквально были бессильны в борьбе со стихией.

Около 4 тысяч человек оказались заблокированы на узкой полоске берега около города Малкот в восточной части штата Виктория.

В связи с распространением огня было эвакуировано около 30 тысяч туристов. Предупреждения о необходимости покинуть свои дома выпущены и для жителей нескольких городов. Власти призывают оставшихся в своих домах людей немедленно найти убежище от огня.

"Мы настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги. Управлять транспортом сейчас слишком опасно. И не только из-за дыма. В Восточном Джипсленде пожары распространяются быстро, хаотично и непредсказуемо. Мы предупреждаем всех жителей штата Виктория, это – еще не конец", – предупредила министр экстренных служб Австралии Лиза Невилл.




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