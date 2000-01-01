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Плюнувшего в посла израильтянина осудили | Фото:31.12 08:11   MIGnews.com

Плюнувшего в посла израильтянина осудили

65-летний израильтянин Арик Ледерман был осужден за то, что плюнул в польского посла Марека Мажеровского.

Мужчина согласился признать свою вину в рамках сделки со следствием, передает The Jerusalem Post.

Против Ледермана было выдвинуто обвинение в нападении на посла и снято обвинение в угрозах. В заключении говорится, что он заблокировал машину польского дипломата возле дипучреждения в Тель-Авиве в мае и ударил по крыше его автомобиля. Затем посол опустил окно, чтобы сфотографировать израильтянина, который, в свою очередь, открыл дверь и дважды плюнул на Маджеровского.

Заключение также содержит признание Ледермана, который думал, что в машине находятся сотрудники посольства, а не сам посол.

В польском учреждении удивились тому, что стороны заключили сделку. А судья, в свою очередь, раскритиковал полицию за то, что поляки не были поставлены об этом в известность.

Что примечательно, Ледерман извинялся на судебном заседании, сказав, что его семья пострадала во время Холокоста. Он находился в посольстве, чтобы узнать о реституции имущества, оставленного в те времена. Охранник здания дипломатического представительства обозвал его "жидом", что и подтолкнуло мужчину харкнуть в лицо человеку, который сидел в машине с табличкой посольства.


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