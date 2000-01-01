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Иран пригрозил местью США за удар | Фото:31.12 07:50   MIGnews.com

Иран пригрозил США местью в ответ на удар

Корпус стражей иранской революции (КСИР) предупредил США, что может нанести ответный удар по американским позициям после бомбежки объектов "Катаиб Хизаллы" в Сирии и Ираке.

"Люди и силы обороны Ирака имеют естественное право соответственно отомстить за этот террористический акт", – сказано в заявлении КСИР, передает Tasnim.

Высокопоставленный иранский командир предупредил о "решительном ответе" США. Иран заявил, что признал атаку американцев "терроризмом".

"Кровь мучеников не будет напрасной, и наш ответ будет очень жестким по отношению к американским силам в Ираке", – пригрозил Джамаль Джафар Ибрахими, известный под псевдонимом Абу Махди аль-Мохандес.


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