31.12 07:50 MIGnews.com

Иран пригрозил США местью в ответ на удар

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корпус стражей иранской революции (КСИР) предупредил США, что может нанести ответный удар по американским позициям после бомбежки объектов "Катаиб Хизаллы" в Сирии и Ираке."Люди и силы обороны Ирака имеют естественное право соответственно отомстить за этот террористический акт", – сказано в заявлении КСИР, передает Tasnim.Высокопоставленный иранский командир предупредил о "решительном ответе" США. Иран заявил, что признал атаку американцев "терроризмом"."Кровь мучеников не будет напрасной, и наш ответ будет очень жестким по отношению к американским силам в Ираке", – пригрозил Джамаль Джафар Ибрахими, известный под псевдонимом Абу Махди аль-Мохандес.