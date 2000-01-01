31.12 06:52 MIGnews.com

Групповое изнасилование в кибуце на севере Израиля

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Окружной суд в Нацерете разрешил опубликовать имена трех молодых людей, подозреваемых в групповом изнасиловании 20-летней девушки в Верхней Галилее. Речь идет о двух жителях Марголит - Бар Марджани и Оре Малуле и Меире Коэне из Мишмар Ха Ярден.Изнасилование произошло в ночь с 20 на 21 октября, после того, как молодая женщина напилась в пабе одного из кибуцей на севере страны.В обвинительном заключении говорится, что трое подозреваемых воспользовались беспомощным состоянием жертвы и совершили групповое изнасилование, и что вопреки их утверждению. речь не идет о “сексе по взаимному согласию сторон”.Троим предъявлены обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, распространении сексуального контента с помощью мобильных телефонов, краже и попытке помешать расследованию.Обвиняемые, в свою защиту, представили запись, на которой слышно, как они склоняют к сексу молодую женщину, а та в ответ хихикает. Обвиняемые утверждают, что она их “оговорила”. Тем не менее суд, прослушав запись сообщил, что как ему представляется у женщины “сконфуженный” голос.Один из обвиняемых сначала заявлял, что вообще не участвовал в оргии. Он, однако, впоследствии трижды изменял свою версию, и теперь говорит, что присутствовал при изнасиловании но не участвовал в нем.Адвокаты одного из обвиняемых, Тами Ульман и Шади Сарадж настаивают на том, что “все делалось по согласию сторон, и он не знал, что она пьяна”.