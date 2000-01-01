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01.01 01:40   MIGnews.com

Туристка заразилась бактериями, которые разъедают плоть

Туристка из Канады подхватила бактерии, который в буквальном смысле разъедают плоть во время работы на ферме в австралийской глубинке. Об этом пишет Daily Mail.

22-летняя Алисса Кэссиди из провинции Онтарио отправилась в местную больницу после обнаружения у себя небольшой шишки на ноге. Врачи диагностировали у девушки некротический фасциит. Это заболевание в буквальном смысле пожирает плоть токсинами, которые воздействуют на ткани и органы.

Считается, что женщина могла заразиться вирусом в результате укуса паука. Врачам удалось избежать распространения инфекции благодаря антибиотикам и перевязкам.


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