Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











31.12 15:15   MIGnews.com

"Аш-Шабааб" взяла ответственность за теракт в Могадишо

Террористическая организация "Аш-Шабааб" взяла на себя ответственность за теракт в столице Сомали Могадишо, в результате которой погибли по меньшей мере 79 человек. Подобное заявление сделал представитель группы шейх Али Мохамуд Раге на веб-сайтах сторонников исламистов. "Аш-Шабааб", ответвление "Аль-Каиды", часто потрясает столицу взрывами.

По словам террористов, теракт был направлен ​​против "враждебного турецкого конвоя" возле оживленного контрольно-пропускного пункта на въезде в город. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение.

Это второй по величине терроистический акт в истории Сомали. Взрыв произошел в час пик в субботу, 28 декабря. Большинство убитых были студентами университетов. По меньшей мере 125 человек были ранены, и сотни жителей Могадишо сдали кровь в ответ на отчаянные призывы пострадавших.

Самая страшная атака в стране, в ходе которой погибло 500 человек, произошла в Могадишо в октябре 2017 года. Многие подозревают, что "Аш-Шабааб" осуществил эту бомбардировку, но не взял на себя ответственность из-за широко распространенного общественного гнева.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:58
"Единый еврейский дом": новая партия на выборах 2 марта
15:30
Хути посчитали "чувствительные места" ОАЭ и саудовцев
15:10
Сенатор Берни Сандерс восстанавливается после инфаркта
15:01
Названа стоимость выборов в Израиле
14:22
Штайе: соглашение между Израилем и ХАМАС усилит раскол
14:10
Европа требует от Аббаса опубликовать дату выборов
13:39
В Израиле проживает 470 000 бедных семей
13:37
Возле Камеруна совершено нападение на греческий танкер
13:15
Китайцы сделали из пельменя Путина памятник
13:10
Авария на Голанах: Тягач с танком столкнулся с машиной
13:05
В пожаре в Рамат-Гане пострадали восемь человек
12:58
Подан основной судебный иск против арабского банка
12:48
На месторождении Лефиаван началась закачка газа
12:29
В Израиле назначен 21 неквалифицированный судья
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus