31.12 15:15 MIGnews.com

"Аш-Шабааб" взяла ответственность за теракт в Могадишо

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Террористическая организация "Аш-Шабааб" взяла на себя ответственность за теракт в столице Сомали Могадишо, в результате которой погибли по меньшей мере 79 человек. Подобное заявление сделал представитель группы шейх Али Мохамуд Раге на веб-сайтах сторонников исламистов. "Аш-Шабааб", ответвление "Аль-Каиды", часто потрясает столицу взрывами.По словам террористов, теракт был направлен ​​против "враждебного турецкого конвоя" возле оживленного контрольно-пропускного пункта на въезде в город. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение.Это второй по величине терроистический акт в истории Сомали. Взрыв произошел в час пик в субботу, 28 декабря. Большинство убитых были студентами университетов. По меньшей мере 125 человек были ранены, и сотни жителей Могадишо сдали кровь в ответ на отчаянные призывы пострадавших.Самая страшная атака в стране, в ходе которой погибло 500 человек, произошла в Могадишо в октябре 2017 года. Многие подозревают, что "Аш-Шабааб" осуществил эту бомбардировку, но не взял на себя ответственность из-за широко распространенного общественного гнева.