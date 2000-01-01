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В Иране публчино казнили гомосексуалиста | Фото:31.12 18:12   MIGnews.com

В Иране публчино казнили гомосексуалиста

Исламская Республика Иран публично повесила 31-летнего иранца после того, как он был признан виновным по обвинениям в гомосексуальности. Мужчина был повешен в юго-западном городе Казерун по обвинению в преступных нарушениях "lavat-e be onf" - половых сношениях между двумя мужчинами, а также в обвинениях в похищении людей, сообщает ISNA.

Радикальная система законов шариата Ирана предусматривает смертную казнь за однополый секс. ISNA сообщила, что виновный похитил двух 15-летних подростков.

"ЛГБТ-сообщество в Иране в течение последних 40 лет живет в ужасе", - сказала Алиреза Надер, генеральный директор Вашингтонской исследовательской организации "Новый Иран". "В следующий раз, когда министр иностранных дел Зариф выступит в Вашингтоне, зрители должны спросить его, почему его режим является наиболее массовым палачем геев в мире".

Согласно WikiLeaks, в Иране казнили "от 4000 до 6000 геев и лесбиянок" со времен исламской революции 1979 года.

"Иран является не только самой опасной угрозой безопасности Израиля, но и поборником государственного убийства настоящих или предполагаемых гомосексуалистов", - сказал Фолькер Бек, политический деятель немецкой партии зеленых и преподаватель Центра изучения религиозных наук (CERES) в Рурском университете в Бохуме. "Было бы желательно, чтобы федеральное правительство сделало нарушения прав человека в Иране более серьезной проблемой".

В докладе ISNA также говорится, что "граждане Казеруна выразили удовлетворение и поблагодарили судебные органы" за казнь мужчины. В 2016 году газета "Джерузалем пост" сообщила, что режим Ирана казнил подростка-гея - первая подтвержденная казнь несовершеннолетнего в стране.


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