31.12 19:13 MIGnews.com

Австралийцы спасаются на пляжах из-за убийственных пожаров

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Во вторник, 31 декабря, тысячи австралийцев спрятались на пляжах около воды из-за катастрофических лесных пожарах по всей страну. Правительство направило военно-морские суда и военные вертолеты для оказания помощи при тушении пожаров и эвакуации.Правительственные чиновникизапросили помощь у США и Канады.Сообщается, что за эту ночь погибли два человека, увеличив количество смертей до 11 человек. Также, лесные пожары уничтожили более 4 миллионов гектаров леса. При этом новые пожары возникают почти ежедневно из-за чрезвычайно жарких и ветреных условий в кустарниковой местности.В настоящее время в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория разгорается более 200 пожаров, которые угрожают нескольким городам и лишают их доступа к сети электропитания, мобильной связи и интернету.Около 4000 человек в городе Маллакута в штате Виктория прячутся на пляжах у воды.