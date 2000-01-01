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В пожаре в Рамат-Гане пострадали восемь человек | Фото:31.12 13:05   MIGnews.com

В пожаре в Рамат-Гане пострадали восемь человек

Во вторник, 31 декабря, в жилом доме в центральном израильском городе Рамат-Ган вспыхнул пожар. По сообщениям спасательных служб пострадали восемь человек.

Пожар вспыхнул в 12-м этаже жилого дома на улице Бялик в Рамат-Гане. Некоторые жители оказались заблокированы внутри.

На место происшествия были направлены пожарные и аварийные спасатели MDA. Медработники оказали помощь 8 людям в возрасте от 60 лет, которые пострадали из-за вдыхания газа. Пострадавшие были эвакуированы в больницу Ихилова в Тель-Авиве и больницу Шеба в Тель-Хашомере в Рамат-Гане.

Первоначальное расследование предполагает, что пожар был вызван коротким замыканием.


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