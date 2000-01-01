01.01 03:30 MIGnews.com

Уругвай объявил ЧС из-за убийств местных жительниц

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Президент Уругвая Табаре Васкес объявил в стране чрезвычайную ситуацию из-за гендерного насилия.Об этом говорится в сообщении администрации главы государства.Режим ЧС объявили после волнений в стране, вызванных убийствами женщин. В то же время отмечается, что ситуация с насилием по половому признаку изучалась задолго до последнего всплеска насилия.Для улучшения обстановки предполагается принять комплекс мер. Среди них — расширение программы электронных браслетов, которые надевают на правонарушителей для мониторинга их перемещений.Уточняется, что стране необходима глубокая культурная трансформация и изменение устоев, которые поощряют доминирование над несовершеннолетними и женщинами."Государство, общественные организации, а также каждый член общества, особенно мужчины, должны пересмотреть свое повседневное поведение, способ ценить или обесценивать, выражать эмоции и привязанности", — отметил замсекретаря президента Хуан Андрес Робальо.