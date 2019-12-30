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Сенатор Берни Сандерс восстанавливается после инфаркта 31.12 15:10   MIGnews.com

Сенатор Берни Сандерс восстанавливается после инфаркта

Консилиум врачей оценил состояние здоровья сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, планирующего участвовать в борьбе за президентское кресло в 2020 году от Демократической партии.

"Причин, по которым сенатор не мог бы продолжать предвыборную кампанию, не существует... В случае если победы на выборах, запас жизненных сил позволит господину Сандерсу и психологически, и физически справляться с тяготами, связанными с пребыванием на посту президента, - сообщил один из участников комиссии, кардиолог Университета Вермонта Мартин Левинтер, пишет MarketWatch.

Напомним, в октябре текущего года политику была сделана операция по шунтированию артерии на фоне перенесенного инфаркта миокарда.


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