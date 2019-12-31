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В Рамат-Гане люди блокированы внутри горящей многоэтажки 31.12 10:58   MIGnews.com

В Рамат-Гане люди блокированы внутри горящей многоэтажки

На улице Бялик в Рамат-Гане горит 12-этажное жилое здание.

Пожарные пытаются спасти заблокированных внутри здания жителей.

На тушении пожара заняты 22 пожарных команды. Количество блокированных в здании неизвестно. Пожарные спасли четырех жильцов, пострадавших от отравления угарным газом.

Речь идет о старом здании на углу улиц Бялик и Жаботински. Системы тушения пожара в здания действуют плохо.

Пожар начался на 12-м этаже и распространился по лестничной клетке на всех этажи здания.








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