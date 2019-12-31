31.12 10:58 MIGnews.com

В Рамат-Гане люди блокированы внутри горящей многоэтажки

פיד רמת גן להתפקד. בעצם לא חשוב https://t.co/IPDZ9TlqbY — Hagay Kraus (@HagayKraus) December 31, 2019

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На улице Бялик в Рамат-Гане горит 12-этажное жилое здание.Пожарные пытаются спасти заблокированных внутри здания жителей.На тушении пожара заняты 22 пожарных команды. Количество блокированных в здании неизвестно. Пожарные спасли четырех жильцов, пострадавших от отравления угарным газом.Речь идет о старом здании на углу улиц Бялик и Жаботински. Системы тушения пожара в здания действуют плохо.Пожар начался на 12-м этаже и распространился по лестничной клетке на всех этажи здания.