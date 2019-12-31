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Экс-глава Nissan сбежал из-под домашнего ареста в Ливан | Фото:31.12 10:40   MIGnews.com

Экс-глава Nissan сбежал из-под домашнего ареста в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, находившийся под домашним арестом, сбежал из Японии в Ливан без разрешения в ожидании суда над ним.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы. В Токийском окружном суде подтвердили агентству, что условия домашнего ареста не изменялись и разрешение на выезд не было выдано.

Телеканал NHK получил подтверждение соответствующей информации от национальной иммиграционной службы, где проверяет версию о том, что экс-глава автоконцерна выехал под чужим именем.

В свою очередь, издание Deutsche Welle сообщило, что в ночь на 31 декабря было распространено заявление Гона.

"Я больше не буду в заложниках у мошеннической судебной системы, в которой действует презумпция вины, распространена дискриминация, а основные права человека отвергают. Я не сбежал от правосудия, а избежал неправосудия и политических гонений", – сказал он.

Тем временем, телеведущий и друг Гона Рикардо Карам подтвердил, что экс-глава автоконцерна уже находится в Ливане. "Он дома. Это большое приключение", – ответил он журналистам AP.

В ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован по обвинению в незаконном обогащении за счет средств Nissan. В январе 2019 года прокуратура Японии предъявила ему еще и обвинения в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

В марте Гон был освобожден из тюрьмы под залог. Судебный процесс по его делу начнется в Японии в апреле 2020 года. По версии прокуратуры, он использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых авто, зарегистрированной в Омане. Сам Карлос отрицает обвинения и считает себя "жертвой заговора".


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