31.12 09:55 MIGnews.com

Посольство США в Гватемале временно закрыто

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Посольство Соединенных Штатов Америки в Гватемале временно приостановило свою работу. Сообщается, что данное решение было принято после того, как поступила информация об угрозе.Однако, представитель посольства не стал вдаваться в подробности.На официальной странице посольства в Facebook отмечается, что ведомство было закрыто в пятницу, 30 декабря в 11 утра по местному времени. Также сообщается, что уже 3 января работа посольства возобновится."Все в порядке и ничего страшного не произошло. Данное решение было принято потому, что мы серьезно относимся к безопасности наших сотрудников и граждан, которые посещают посольство", - заявил представитель, пожелавший не называть свое имя.