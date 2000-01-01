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flickr 31.12 09:55   MIGnews.com

Посольство США в Гватемале временно закрыто

Посольство Соединенных Штатов Америки в Гватемале временно приостановило свою работу. Сообщается, что данное решение было принято после того, как поступила информация об угрозе.

Однако, представитель посольства не стал вдаваться в подробности.

На официальной странице посольства в Facebook отмечается, что ведомство было закрыто в пятницу, 30 декабря в 11 утра по местному времени. Также сообщается, что уже 3 января работа посольства возобновится.

"Все в порядке и ничего страшного не произошло. Данное решение было принято потому, что мы серьезно относимся к безопасности наших сотрудников и граждан, которые посещают посольство", - заявил представитель, пожелавший не называть свое имя.
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