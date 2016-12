31.12 08:51 MIGnews.com

Скончался первый продюсер легендарных The Beatles

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Великобритании, в Ливерпуле скончался первый менеджер культовой группы The Beatles Алан Уильямс. Он скончался на 87 году жизни, как сообщает Hollywood Reporter.В 1958 году Уильямс открыл клуб "Jacaranda". Именно там начались первые выступления The Beatles. Спустя 2 года он организовал группе гастроли в немецком Гамбурге, а также содействовал записи первой пластинки с участием The Beatles.Сотрудничество музыкантов с Аланом Уильямсон закончилось в 1961 году после того, как группа отказались заплатить своему менеджеру процент от организованных им концертов.Уильямс также является автором книгу "Человек, который упустил Битлз", которую он написал в 1975 году.Легендарная группа была основана в 1960 году и стала одной из самых успешных групп XX века, несмотря на свое недолгое существование. За 10 лет The Beatles записали 13 альбомов, а также 10 раз были удостоены премии Grammy.