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flickr 31.12 08:51   MIGnews.com

Скончался первый продюсер легендарных The Beatles

В Великобритании, в Ливерпуле скончался первый менеджер культовой группы The Beatles Алан Уильямс. Он скончался на 87 году жизни, как сообщает Hollywood Reporter.

В 1958 году Уильямс открыл клуб "Jacaranda". Именно там начались первые выступления The Beatles. Спустя 2 года он организовал группе гастроли в немецком Гамбурге, а также содействовал записи первой пластинки с участием The Beatles.

Сотрудничество музыкантов с Аланом Уильямсон закончилось в 1961 году после того, как группа отказались заплатить своему менеджеру процент от организованных им концертов.

Уильямс также является автором книгу "Человек, который упустил Битлз", которую он написал в 1975 году.

Легендарная группа была основана в 1960 году и стала одной из самых успешных групп XX века, несмотря на свое недолгое существование. За 10 лет The Beatles записали 13 альбомов, а также 10 раз были удостоены премии Grammy.
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