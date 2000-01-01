Скончался первый продюсер легендарных The Beatles

В Великобритании, в Ливерпуле скончался первый менеджер культовой группы The Beatles Алан Уильямс. Он скончался на 87 году жизни, как сообщает Hollywood Reporter.
В 1958 году Уильямс открыл клуб "Jacaranda". Именно там начались первые выступления The Beatles. Спустя 2 года он организовал группе гастроли в немецком Гамбурге, а также содействовал записи первой пластинки с участием The Beatles.
Сотрудничество музыкантов с Аланом Уильямсон закончилось в 1961 году после того, как группа отказались заплатить своему менеджеру процент от организованных им концертов.
Уильямс также является автором книгу "Человек, который упустил Битлз", которую он написал в 1975 году.
Легендарная группа была основана в 1960 году и стала одной из самых успешных групп XX века, несмотря на свое недолгое существование. За 10 лет The Beatles записали 13 альбомов, а также 10 раз были удостоены премии Grammy.