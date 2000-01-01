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США. Антисемиты превратили менору в свастику | Фото: Naomi A Ellis/Facebook31.12 20:55   MIGnews.com

США. Антисемиты превратили менору в свастику

На днях семья евреев из американского города Сандлер, штат Аризона, стала жертвой антисемитской выходки – под покровом ночи группа неизвестных пробралась к ним в сад и искорежила их садовую менору, превратив ее в свастику.

Обнаружилось это утром в пятницу, 30 декабря. Сет Эллис и его супруга Наоми сразу же обратились в полицию. После того, как правоохранители составили протокол, Эллисы разобрали свастику, чтобы их дети ее не увидели.

"Мы живем в прекрасном районе с добрыми и доброжелательными соседями. Мы никогда и представить себе не могли, что кто-то станет распространяться здесь столько ненависти. И я до сих пор не знаю, как объяснить это детям, да и сама не до конца это понимаю", - написала на своей странице в Facebook Наоми Эллис.

По информации ABC News, полиция принялась за расследование случившегося, однако злоумышленникам вменяют не совершение преступления на почве расовой ненависти, а незаконное проникновение на частную собственность.
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