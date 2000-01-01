31.12 17:17 MIGnews.com

Мали вернули депортированных из Франции нелегалов

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Власти Мали отправили обратно во Францию двух человек, которых местные миграционные власти депортировали, как они полагали, на родину.Как пишет "Би-би-си", Уже после прилета в Мали выяснилось, что их единственные документы - временные удостоверения личности, выданные им в Европе. Ни паспортов, ни других бумаг, выданных властями Мали, при них не оказалось.В связи с этим власти страны отказались принимать прибывших из Франции людей и отправили их обратно на тех же самолетах, на которых те прилетели. Свое решение власти объяснили тем, что не могут впустить к себе неизвестных людей только потому, что они похожи на малийцев.Стоит отметить, что перед этим тысячи малийцы протестовали против заключенного с Евросоюзом соглашения о возвращении на родину всех мигрантов, которым отказали в присвоении статуса беженца.