В Испании отказались поддерживать движение BDS

На прошлой неделе муниципалитет расположенного на Ибице испанского города Санта-Илалья аннулировал принятую этим летом резолюцию в поддержку международного движения Boycott, Divestment and Sanctions после того, как местная произраильская организация ACOM предприняла правовые действия против мэрии.
Стоит отметить, что общественным организациям не так-то часто удается добиться отмены антиизраильских решений. Как утверждает президент ACOM Ангель Мас, обычно это происходит после судебного заключения об их дискриминационной – и, соответственно, противозаконной – природе.
"Это достаточно редкий случай того, как муниципалитет отменил резолюцию, принятую всего за несколько месяцев до того", - цитирует его JTA.
Голосование об отмене резолюции было инициировано членами правоцентристской "Народной партии", которые во время обсуждения назвали несправедливым фокусирование на демократии Израиля, тогда как по соседству с этим государством сотнями тысяч гибнут мирные жители Сирии.
Мас приветствовал решение муниципалитета Санта-Илальи, но отметил, что решение вопроса таким образом является предпочтительнее, чем получение судного запрета на поддержку BDS.
"Мы не правозащитная организация. Мы не начинаем судебные разбирательства, но вынуждены действовать, когда против Израиля предпринимаются незаконные и дискриминационные действия. Если они будут исправлены, и ситуация будет решена политически, это будет куда лучше, чем обращаться в суд", - сказал он.