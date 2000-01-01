31.12 14:53 MIGnews.com

В Испании отказались поддерживать движение BDS

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На прошлой неделе муниципалитет расположенного на Ибице испанского города Санта-Илалья аннулировал принятую этим летом резолюцию в поддержку международного движения Boycott, Divestment and Sanctions после того, как местная произраильская организация ACOM предприняла правовые действия против мэрии.Стоит отметить, что общественным организациям не так-то часто удается добиться отмены антиизраильских решений. Как утверждает президент ACOM Ангель Мас, обычно это происходит после судебного заключения об их дискриминационной – и, соответственно, противозаконной – природе."Это достаточно редкий случай того, как муниципалитет отменил резолюцию, принятую всего за несколько месяцев до того", - цитирует его JTA.Голосование об отмене резолюции было инициировано членами правоцентристской "Народной партии", которые во время обсуждения назвали несправедливым фокусирование на демократии Израиля, тогда как по соседству с этим государством сотнями тысяч гибнут мирные жители Сирии.Мас приветствовал решение муниципалитета Санта-Илальи, но отметил, что решение вопроса таким образом является предпочтительнее, чем получение судного запрета на поддержку BDS."Мы не правозащитная организация. Мы не начинаем судебные разбирательства, но вынуждены действовать, когда против Израиля предпринимаются незаконные и дискриминационные действия. Если они будут исправлены, и ситуация будет решена политически, это будет куда лучше, чем обращаться в суд", - сказал он.