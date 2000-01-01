Посла Греции в Бразилии убил любовник его жены

Как уже сообщалось, 30 декабря в Рио-де-Жанейро была обнаружена сожженная машина с трупом мужчины внутри. Погибший – 59-летний Кириакос Амиридис, посол Греции в Бразилии. Номерной знак сожженного автомобиля соответствовал тому, который был на авто, накануне арендованном дипломатом.
О его исчезновении тремя днями ранее заявила в полицию 40-летняя бразильянка Франсуаза Амиридис, супруга дипломата.
Как сообщило 31 декабря издание Euronews, после убийства правоохранители предъявили обвинения в убийстве и арестовали сотрудника бразильской полиции Сержиу Морейру Филью. Изначально на допросе он утверждал, что действовал в рамках самообороны - якобы разгневанный супруг, узнав об измене жены, набросился на ее любовника. Но позже Сержиу сознался, что посла "заказали" и, как это бывает в лучших традициях бразильских мыльных опер, никто иной как его жена.
Согласно полученному следствием признанию, полицейский и Франсуаза Амиридис были любовниками и именно по ее просьбе он убил посла Греции. Сначала он его зарезал, а чтобы замести следы, сжег тело.
Он сообщил, что в убийстве также принимал участие двоюродный брат полицейского, получивший за это 80 тысяч реалов (около 25 тысяч долларов).
На основании слов Сержиу Морейры полиция арестовала Франсуазу Амиридис.