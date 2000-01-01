31.12 13:55 MIGnews.com

Бюджетная авиакомпания запустила первый рейс из Тель-Авива

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Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair запустил первый рейс из Тель-Авива, связан его с кипрским пафосом, который будет осуществляться со следующего марта и ежегодно сможет доставлять в аэропорт им. Бен-Гуриона до 100 тысяч пассажиров."Ryanair рада сообщить о том, что в Тель-Авиве, нашем втором израильском назначении, теперь также появятся бюджетные авиаперевозки – с 28 марта будет ежедневно осуществляться новый рейс в Пафос. Благодаря ему 100 тысяч наших клиентов будут ежегодно доставлены в аэропорт Бен-Гурион. Рейс в пафос идеально подойдет как для семейного, так и для туристического отдыха", - заявил коммерческий директор авиакомпании Дэвид О'Брайен.Он отметил, что тем пассажирам, которые забронируют авиабилеты на следующее лето, будет обеспечена минимальная их цена, и напомнил, что сделать это можно на сайте авиаперевозчика.