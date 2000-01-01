31.12 12:06 MIGnews.com

Фрагменты Ту-154 были найдены благодаря снимкам из космоса

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В поисковой операции в Черном море на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны была задействована робототехника. Об этом сообщили члены правительственной комиссии.По их словам, поисковая операция существенно облегчилась благодаря применению робототехники. Отмечается, что часть фрагментов рухнувшего самолета была обнаружена с помощью снимков из космоса. Говорится в заявлении членов комиссии по первым итогам работы по катастрофы Ту-154.Также отмечается, что поисковая работа продолжается.Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря, направляясь с аэродрома сочинского Адлера в Сирию. На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, а также военные и журналисты. В результате аварии лайнера все челны экипажа погибли.