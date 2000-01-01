США: стрельба на концерте. 2 погибших

В США, по меньшей мере, два человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы после концерта рэпера Мика Милла (Meek Mill). Об этом сообщает информационное издание New York Daily News.
Инцидент произошел в городе Уоллингфорд, штата Коннектикут. Неизвестный устроил стрельбу у концертной арены Oakdale Theatre после выступления хип-хип исполнителя. Выстрелы раздались у входа помещения, когда Мик Милл направлялся к своему автомобилю, после концерта.
В правоохранительных органах отмечают, что музыкант находился рядом с одним из пострадавших, который получил ранения в ногу. Однако еще двое скончались от полученных ранений на месте. Два человека доставили в больницу, их ранения неопасны для жизни.