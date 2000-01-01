31.12 10:57 MIGnews.com

САР: оппозиция откажется от мира при определенном условии

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Сирийские группы вооруженной оппозиции заявили, что не поддержат от условий прекращения огня, если правительство Асада и его союзники, РФ и Иран, продолжат нарушать его. Об этом сообщает агентство Reuters."Если режим Башара Асада будет и дальше продолжать нарушать перемирие и осуществлять попытки атаковать территории, контролируемые революционными силами – это приведет к тому, что соглашение потеряет свою силу.Столкновения и авиаудары продолжились на некоторых территориях Сирии и после вступления в силу режима прекращения огня, как отмечает агентство.Ранее сообщалось, что сирийский лидер Башар Асад заявил о своей твердой готовности всеми возможными способами содействовать реализации договоренностей об установлении режима прекращения огня в Сирии.