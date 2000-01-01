САР: оппозиция откажется от мира при определенном условии
Сирийские группы вооруженной оппозиции заявили, что не поддержат от условий прекращения огня, если правительство Асада и его союзники, РФ и Иран, продолжат нарушать его. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Если режим Башара Асада будет и дальше продолжать нарушать перемирие и осуществлять попытки атаковать территории, контролируемые революционными силами – это приведет к тому, что соглашение потеряет свою силу.
Столкновения и авиаудары продолжились на некоторых территориях Сирии и после вступления в силу режима прекращения огня, как отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что сирийский лидер Башар Асад заявил о своей твердой готовности всеми возможными способами содействовать реализации договоренностей об установлении режима прекращения огня в Сирии.