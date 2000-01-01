31.10 09:56 MIGnews.com

Израильтяне: нового политического убийства не будет

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Меньше половины израильтян считают, что вероятность нового убийства по политическим мотивам в стране достаточно высока.К такому сценарию склоняется 38% голосовавших в соответствующем опросе "12 Канала" по случаю 24-летия со дня убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина Игалем Амиром.Напротив, 54% жителей страны уверены, что вероятность подобного происшествия стремится к нулю, остальные 8% опрошенных затруднились с ответом.Согласно данным соцопроса, лишь 19% считают, что Амир должен получить президентское помилование и выйти на свободу, тогда как 63% на корню отвергли эту идею. Еще 18% заявили, что не знают, как быть в этой ситуации.