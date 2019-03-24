31.10 09:23 MIGnews.com

Соучастники зверского убийства в Петах-Тикве выданы Россией

רצח אכזרי בגלל ויכוח: כתב אישום יוגש נגד קרו גבוריאן ואלירן אסקיאס, בני 23 מפתח תקווה, בגין רצח עדיאל תורתי. על פי האישום, החשודים דקרו את תורתי בסכין יפנית, גררו אותו למקלחת והמשיכו לדקור אותו עד שנשבר הסכין. אחר כך דקרו אותו עם שבר בקבוק וגרונו שוסף@hadasgrinberg pic.twitter.com/i3Zy4dd8kZ — כאן חדשות (@kann_news) March 24, 2019

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Два соучастника убийства 20-летнего Адиэля Торати в Петах-Тикве год назад были экстрадированы Россией рано утром 31 октября.В ходе расследования было установлено что двое подозреваемых бежали в Умань сразу после убийства. Через шесть месяцев после этого они уехали в Россию. В России они были арестованы. Израильская полиция и отдел международных отношений государственной прокуратуры работали над тем, чтобы их выдали израильским властям.Ранее в Израиле были арестованы два других подозреваемых в убийстве - 22-летний Элиран Асакиас и 23-летний Каро Габорьян.Габорьян и Аскиас во время расследования также скрылись и пытались покинуть страну - но были найдены полицией и арестованы.В обвинительном заключении сообщается, что Торати, Аскиас, Габорьян и несовершеннолетний, идентифицированный как А.А распивали водку и нюхали кокаин в доме, принадлежащем Габорьяну в Петах-Тикве. На определенном этапе Габорьян обвинил Торати в том, что он является “информатором” полиции - потому что тот кому-то рассказал о местонахождении дома Габорьяна.Габорьян и Аскиас начали избивать Торати. По данным обвинительного заключения, предъявленного им в марте этого года, они били и резали Торати до тех пор, пока он не умер, а затем спрятали его тело, похоронив на пустыре. Они били его японским ножом в шею и голову, а когда нож сломался - разбили бутылку водки и стали бить ей. Они также пытались задушить его рубашкой. В конце концов Габорьян перерезал Торати горло осколком бутылки в ванной. Он вышел оттуда и сказал: “Вот и все. Я его добил”.После этого трое - Габорьян, Аскиас и А.А. начали операцию по заметанию следов. Они звонили друзьям Торати - чтобы создать впечатление того, что он еще жив. Камеры наружного наблюдения показали, что через некоторое время после убийства Аскиас и Габорьян убирают скутер жертвы. Еще через некоторое время они закатили в дом бак для мусора и вывезли в нем тело убитого. Их путь с баком также был прослежен по записям камер наружного наблюдения.Убийцы купили чистящие средства и материалы и капитально почистили дом, убрав все следы произошедшего. Они даже покрасили стены и заменили обивку на мебели. При последующем обыске это немедленно возбудило подозрения полиции.Затем они , вместе с еще одним другом, похоронили тело в роще неподалеку от дома Габорьяна, между Петах-Тиквой и Кфар Сиркин. Этот друг и несовершеннолетний купили билеты в один конец и через три дня покинули Израиль. Именно они были выданы сегодня Россией.