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Соучастники зверского убийства в Петах-Тикве выданы Россией 31.10 09:23   MIGnews.com

Соучастники зверского убийства в Петах-Тикве выданы Россией

Два соучастника убийства 20-летнего Адиэля Торати в Петах-Тикве год назад  были экстрадированы Россией рано утром 31 октября.

В ходе расследования было установлено что двое подозреваемых  бежали в Умань сразу после убийства. Через шесть месяцев после этого они уехали в Россию. В России они были арестованы. Израильская полиция и отдел международных отношений государственной прокуратуры работали над тем, чтобы их выдали израильским властям.

Ранее в Израиле были арестованы два других подозреваемых в убийстве - 22-летний Элиран Асакиас и 23-летний Каро Габорьян. 




Габорьян и Аскиас во время расследования также скрылись и пытались покинуть страну - но были найдены полицией и арестованы.

В обвинительном заключении сообщается, что Торати, Аскиас, Габорьян и несовершеннолетний, идентифицированный как А.А распивали водку и нюхали кокаин в доме, принадлежащем Габорьяну в Петах-Тикве. На определенном этапе Габорьян обвинил Торати в том, что он является “информатором” полиции - потому что тот кому-то рассказал о местонахождении дома Габорьяна.

Габорьян и Аскиас начали избивать Торати. По данным обвинительного заключения, предъявленного им в марте этого года, они били и резали Торати до тех пор, пока он не умер, а затем спрятали его тело, похоронив на пустыре. Они били его японским ножом в шею и голову, а когда нож сломался - разбили бутылку водки и стали бить ей. Они также пытались задушить его рубашкой. В конце концов Габорьян перерезал Торати горло осколком бутылки в ванной. Он вышел оттуда и сказал: “Вот и все. Я его добил”.

 После этого трое - Габорьян, Аскиас и А.А. начали операцию по заметанию следов. Они звонили друзьям Торати - чтобы создать впечатление того, что он еще жив. Камеры наружного наблюдения показали, что через некоторое время после убийства Аскиас и Габорьян убирают скутер жертвы. Еще через некоторое время они закатили в дом бак для мусора и вывезли в нем тело убитого. Их путь с баком также был прослежен по записям камер наружного наблюдения.

Убийцы купили чистящие средства и материалы и капитально почистили дом, убрав все следы произошедшего. Они даже покрасили стены и заменили обивку на мебели. При последующем обыске это немедленно возбудило подозрения полиции.

Затем они , вместе с еще одним другом, похоронили тело в роще неподалеку от дома Габорьяна, между Петах-Тиквой и Кфар Сиркин. Этот друг и несовершеннолетний купили билеты в один конец и через три дня покинули Израиль. Именно они были выданы сегодня Россией.


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