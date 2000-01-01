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ЦАХАЛ: беспилотник сбить не удалось | Фото:31.10 17:10   MIGnews.com

ЦАХАЛ: беспилотник не был сбит

Израильские военные заявили, что со стороны Ливана огонь действительно открывали по беспилотнику ЦАХАЛа, однако аппарат так и не был сбит.

Об этом сообщает Haaretz. Ранее в ливанских СМИ появилось сообщение, что БПЛА был перехвачен над южным ливанским городом.

"Некоторое время назад зенитная ракета была выпущена в сторону израильского БПЛА с ливанской территории. Беспилотник не был сбит", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Отметим, что в конце августа лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пригрозил отомстить в ответ на нападение беспилотников, которое произошло в Бейруте. Он утверждал, что шиитская террористическая организация не располагает высокоточными ракетами, однако атаковать Израиль есть чем.




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