ЦАХАЛ: беспилотник не был сбит

Об этом сообщает Haaretz. Ранее в ливанских СМИ появилось сообщение, что БПЛА был перехвачен над южным ливанским городом.
"Некоторое время назад зенитная ракета была выпущена в сторону израильского БПЛА с ливанской территории. Беспилотник не был сбит", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.
Отметим, что в конце августа лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пригрозил отомстить в ответ на нападение беспилотников, которое произошло в Бейруте. Он утверждал, что шиитская террористическая организация не располагает высокоточными ракетами, однако атаковать Израиль есть чем.