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ЧП с израильским `Air Force 1` в аэропорту Бен-Гурион 31.10 13:11   MIGnews.com

ЧП с израильским "Air Force 1" в аэропорту Бен-Гурион

В ходе проверки систем самолета премьер-министра Израиля Boeing 767-300ER, так называемого израильского Air Force 1 в международном аэропорту Бен-Гурион произошел неприятный инцидент.

Отказала система тормозов самолета, из под шасси повалил дым и в результате этого  был введен режим ЧП. В аэропорту появились пожарные и спасательные команды. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет модернизирован израильским концерном Israel Aerospace Industries. Он оборудован специальными системами связи и может совершать перелеты без пересадок до Китая, Японии, восточного побережья США или до Бразилии.

Начальная стоимость проекта оценивалась в 175 миллионов шекелей, но согласно  более поздним сообщениям в израильской прессе превысила 580 миллионов.


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