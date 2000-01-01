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Джихадистов, убивших туристок из Европы казнят 31.10 23:30   MIGnews.com

Джихадистов, убивших туристок из Европы, казнят

Апелляционный суд Марокко подтвердил смертные приговоры трем джихадистам, которые жестоко убили двух скандинавских туристок, а также заменил приговор "пожизненное заключение" на казнь четвертому фигуранту дела.

Под судом находились 24 человека, которые обвинялись в преднамеренном убийстве, незаконном владении оружием и создании террористической группировки.

19 из них приговорили к 5-30 годам тюремного заключения, пишет Deutsche Welle.

В декабре 2018 года 24-летняя студентка из Дании Луиза Вестерагер и ее 28-летняя подруга из Норвегии Марен Юланд были зарезаны в палатке на территории нацпарка Тубкаль в Атласских горах неподалеку от деревни Имлиль.


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