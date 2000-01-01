Джихадистов, убивших туристок из Европы, казнят

Апелляционный суд Марокко подтвердил смертные приговоры трем джихадистам, которые жестоко убили двух скандинавских туристок, а также заменил приговор "пожизненное заключение" на казнь четвертому фигуранту дела.
Под судом находились 24 человека, которые обвинялись в преднамеренном убийстве, незаконном владении оружием и создании террористической группировки.
19 из них приговорили к 5-30 годам тюремного заключения, пишет Deutsche Welle.
В декабре 2018 года 24-летняя студентка из Дании Луиза Вестерагер и ее 28-летняя подруга из Норвегии Марен Юланд были зарезаны в палатке на территории нацпарка Тубкаль в Атласских горах неподалеку от деревни Имлиль.