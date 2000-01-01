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В Иерусалиме без вести пропал подросток | Фото:31.10 13:02   MIGnews.com

В Иерусалиме без вести пропал подросток

В Иерусалиме без вести пропал 13-летний ультраортодокс Нахман Шараби.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранители просят общественность и СМИ помочь в поиске ребенка. В среду, 30 октября, парень вышел из дома в районе Маалот-Дафна, после чего – вечером того же дня его видели в центре Иерусалима. С тех пор местонахождение подростка неизвестно.

Приметы пропавшего без вести: рост 140 см, короткие темные волосы, карие глаза. Одежда, типичная для ультраортодоксов: белая рубашка, черный пиджак, черные брюки, черная шляпа. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят связаться с полицией.


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