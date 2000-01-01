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В Пакистане загорелся поезд: погибли 73 пассажира 31.10 13:30   MIGnews.com

В Пакистане загорелся поезд: погибли 73 пассажира

По меньшей мере 73 пассажира погибли в пожаре, который вспыхнул в поезде, что следовал из пакистанского города Карачи в Равалпинди.

Министр железных дорог Шейх Рашид Ахмед заявил, что пожар возник из-за взрыва газового баллона, который использовали пассажирами, чтобы приготовить завтрак.

Пламя охватило как минимум три вагона, пишет BBC.

По данным местных СМИ, многие из погибших погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда.

Министр сказал, что пассажиры, приносящие в поезда печки для приготовления еды в дальних поездках, – это значительная проблема.

Он добавил, что многие пассажиры направлялись на конференцию, организованную мусульманским миссионерским движением Таблиги Джамаат.



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