31.10 13:30 MIGnews.com
В Пакистане загорелся поезд: погибли 73 пассажира
По меньшей мере 73 пассажира погибли в пожаре, который вспыхнул в поезде, что следовал из пакистанского города Карачи в Равалпинди.
Министр железных дорог Шейх Рашид Ахмед заявил, что пожар возник из-за взрыва газового баллона, который использовали пассажирами, чтобы приготовить завтрак.
Пламя охватило как минимум три вагона, пишет BBC
.
По данным местных СМИ, многие из погибших погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда.
Министр сказал, что пассажиры, приносящие в поезда печки для приготовления еды в дальних поездках, – это значительная проблема.
Он добавил, что многие пассажиры направлялись на конференцию, организованную мусульманским миссионерским движением Таблиги Джамаат.
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