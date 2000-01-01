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КНДР снова отстрелялась ракетами в сторону Японского моря | Фото:31.10 12:36   MIGnews.com

КНДР снова отстрелялась ракетами в сторону Японского моря

Военные Корейской Народно-Демократической Республики провели очередной пуск ракеты.

Об этом сообщает японское информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на данные береговой охраны страны.

По данным информагентства, в сторону Японского моря пролетела "как минимум" одна ракета. Тип испытанной КНДР ракеты не указывается.

Отметим, ранее власти Южной Кореи потребовали от Пхеньяна прекратить провокационные пуски неопознанных снарядов.


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