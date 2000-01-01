31.10 12:36 MIGnews.com

КНДР снова отстрелялась ракетами в сторону Японского моря

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Военные Корейской Народно-Демократической Республики провели очередной пуск ракеты.Об этом сообщает японское информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на данные береговой охраны страны.По данным информагентства, в сторону Японского моря пролетела "как минимум" одна ракета. Тип испытанной КНДР ракеты не указывается.Отметим, ранее власти Южной Кореи потребовали от Пхеньяна прекратить провокационные пуски неопознанных снарядов.