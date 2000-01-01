31.10 12:36 MIGnews.com
КНДР снова отстрелялась ракетами в сторону Японского моря
Военные Корейской Народно-Демократической Республики провели очередной пуск ракеты.
Об этом сообщает японское информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на данные береговой охраны страны.
По данным информагентства, в сторону Японского моря пролетела "как минимум" одна ракета. Тип испытанной КНДР ракеты не указывается.
Отметим, ранее власти Южной Кореи потребовали от Пхеньяна прекратить провокационные пуски неопознанных снарядов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии