31.07 08:25 MIGnews.com

Израиль: синоптики предсказывают дожди

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Синоптики сообщают о том, что сегодня, 31 июля, в Израиле ожидается некоторое понижение температуры воздуха, но погода останется теплой и обычной для сезона.Снижение температуры продолжится до четверга, особенно это будет заметно в горах. Метеорологи говорят о возможности кратковременных дождей на севере и в центре страны.Также дожди могут пройти в пятницу утром, после чего начнется повышение температуры.