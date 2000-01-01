31.07 08:25 MIGnews.com
Израиль: синоптики предсказывают дожди
Синоптики сообщают о том, что сегодня, 31 июля, в Израиле ожидается некоторое понижение температуры воздуха, но погода останется теплой и обычной для сезона.
Снижение температуры продолжится до четверга, особенно это будет заметно в горах. Метеорологи говорят о возможности кратковременных дождей на севере и в центре страны.
Также дожди могут пройти в пятницу утром, после чего начнется повышение температуры.
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