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Израиль: синоптики предсказывают дожди 31.07 08:25   MIGnews.com

Израиль: синоптики предсказывают дожди

Синоптики сообщают о том, что сегодня, 31 июля, в Израиле ожидается некоторое понижение температуры воздуха, но погода останется теплой и обычной для сезона.

Снижение температуры продолжится до четверга, особенно это будет заметно в горах. Метеорологи говорят о возможности кратковременных дождей на севере и в центре страны.

Также дожди могут пройти в пятницу утром, после чего начнется повышение температуры.


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