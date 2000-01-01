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Фото из архива 31.07 09:37   MIGnews.com

КНДР разрабатывает новые межконтинентальные ракеты

Разведка США заметила факты, указывающие на то, что Северная Корея разрабатывает новые межконтинентальные ракеты.

DW со ссылкой на источники сообщает, что разведка Соединенных штатов получила спутниковые снимки, глядя на которые отчетливо видно, что Пхеньян не прекратил производство оружия такого масштаба.

Так, создаются одна или две ракеты на жидком топливе.

Согласно договору, заключенному в ходе встречи глав Южной Кореи Мун Чже Ина и Северной - Ким Чен Ына 27 апреля на пропускном пункте Пханмунджом, КНДР обязалась ликвидировать ядерные полигоны и не останавливаться в процессе денуклеаризации.


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