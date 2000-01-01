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Фото: pixabay.com - Victoria_Borodinova 31.07 08:04   MIGnews.com

Во французских школах запретили пользоваться телефонами

Парламент Франции вынес решение запретить пользоваться мобильными телефонами и любыми средствами связи в начальной и средней школе.

По словам министра образования Жана-Мишель Бланкера, "реализация этих инициатив благоприятно отразится на процессе обучения учеников, позволит сосредоточить их внимание на предметах и создаст благоприятную для получения знаний атмосферу".

Согласно закону, запрещено пользоваться любыми средствами связи, а также смартфонами если они не предусмотрены в учебной программе, то же касается и учителей для младшей и средней школы.

Как сообщают французские источники, оппозиция в парламенте выступала против этого закона, так как подобный уже существует, однако он никак не спасает от чрезмерного увлечения детей телефонами.

В свою очередь, министр образования сказал, что "новый текст создаст гораздо более прочную правовую основу и убережет школьников от зависимости от телефонов".


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