31.07 08:04 MIGnews.com

Во французских школах запретили пользоваться телефонами

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Парламент Франции вынес решение запретить пользоваться мобильными телефонами и любыми средствами связи в начальной и средней школе.По словам министра образования Жана-Мишель Бланкера, "реализация этих инициатив благоприятно отразится на процессе обучения учеников, позволит сосредоточить их внимание на предметах и создаст благоприятную для получения знаний атмосферу".Согласно закону, запрещено пользоваться любыми средствами связи, а также смартфонами если они не предусмотрены в учебной программе, то же касается и учителей для младшей и средней школы.Как сообщают французские источники, оппозиция в парламенте выступала против этого закона, так как подобный уже существует, однако он никак не спасает от чрезмерного увлечения детей телефонами.В свою очередь, министр образования сказал, что "новый текст создаст гораздо более прочную правовую основу и убережет школьников от зависимости от телефонов".