31.07 07:40 MIGnews.com

Бат-Ям: на пляже обнаружено тело американской студентки

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На побережье Средиземного моря было найдено тело туристки из США в понедельник утром, 30 июля. Власти сообщили, что девушка по имени Тания Джонс являлась студенткой Университета Кентукки. Американка пропала без вести во время купания в субботу вечером.Отмечается, что 19-летняя девушка приехала в Израиль по программе обмена. Через неделю она должна была вернуться домой в Форт-Майерс, штат Флорида. В заявлении университета говорится, что Джонс исчезла в Бат-Яме в минувшую субботу. Она купалась с друзьями и была унисена в море сильным течением.