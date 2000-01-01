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Facebook31.07 07:40   MIGnews.com

Бат-Ям: на пляже обнаружено тело американской студентки

На побережье Средиземного моря было найдено тело туристки из США в понедельник утром, 30 июля. Власти сообщили, что девушка по имени Тания Джонс являлась студенткой Университета Кентукки. Американка пропала без вести во время купания в субботу вечером.

Отмечается, что 19-летняя девушка приехала в Израиль по программе обмена. Через неделю она должна была вернуться домой в Форт-Майерс, штат Флорида. В заявлении университета говорится, что Джонс исчезла в Бат-Яме в минувшую субботу. Она купалась с друзьями и была унисена в море сильным течением.


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