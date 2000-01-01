31.07 21:16 MIGnews.com

Эритрейцы зарезали эритрейца в Тель-Авиве

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Полиция Тель-Авива расследует нападение на нелегального мигранта из Эритреи, которого сегодняшним утром нашли лежащим в луже собственной крови около центральной автостанции в Тель-Авиве.В состоянии средней тяжести 30-летнего нелегала с ножевыми ранениями спины и живота доставили больницу Ихилов.В результате поисков подозреваемых были задержаны двое эритрейцев 20 и 30 лет с пятнами крови на одежде. Их допросили. По мере расследования полиция должна направить запрос на продление срока их содержания под стражей.Полицейские предполагают, что стычка между иммигрантами произошла на политической почве – в последние месяцы в Тель-Авиве уже фиксировали несколько потасовок между про- и антиправительственными гражданами Эритреи.В разжигании розней внутри общины эритрейцев активисты обвиняют посольство их страны в Израиле - якобы эритрейские власти подсылают подстрекателей к мирным нелегалам, чтобы те показали израильским властям, что они несут с собой насилие.