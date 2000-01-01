ДТП c машиной ООН на шоссе 978: 2 ребенка при смерти
Этим днем неподалеку от мошава Шааль на северо-западе Голанских высот произошла дорожная авария – внедорожник миссии ООН столкнулся с автомобилем израильской семьи.
Как сообщают в "Маген Давид Адом", в результате ДТП на шоссе 978 пострадали семь человек, из которых шестеро – члены одной семьи, включая пятерых детей. Сильнее всех пострадали девочки 5 лет и ее десятилетний брат. Их с тяжелыми травмами головы доставили медицинский центр "Рамбам" в Хайфе.