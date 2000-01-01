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ДТП c машиной ООН на шоссе 978: 2 ребенка при смерти | Фото: пресс-служба полиции Израиля31.07 20:20   MIGnews.com

ДТП c машиной ООН на шоссе 978: 2 ребенка при смерти

Этим днем неподалеку от мошава Шааль на северо-западе Голанских высот произошла дорожная авария – внедорожник миссии ООН столкнулся с автомобилем израильской семьи.

Как сообщают в "Маген Давид Адом", в результате ДТП на шоссе 978 пострадали семь человек, из которых шестеро – члены одной семьи, включая пятерых детей. Сильнее всех пострадали девочки 5 лет и ее десятилетний брат. Их с тяжелыми травмами головы доставили медицинский центр "Рамбам" в Хайфе.



Остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинский центр "Зив" в Цфате.

В "скорой помощи" случившееся описывают как лобовое столкновение.


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