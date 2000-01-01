31.07 20:20 MIGnews.com

ДТП c машиной ООН на шоссе 978: 2 ребенка при смерти

בתאונת הדרכים בגולן היו מעורבים ג'יפ של האו"ם ומכונית פרטית. שישה מהפצועים - בני משפחה אחת@nitzanglusman (צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/EaD6CHyrot — כאן חדשות (@kann_news) 31 июля 2018 г.

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Этим днем неподалеку от мошава Шааль на северо-западе Голанских высот произошла дорожная авария – внедорожник миссии ООН столкнулся с автомобилем израильской семьи.Как сообщают в "Маген Давид Адом", в результате ДТП на шоссе 978 пострадали семь человек, из которых шестеро – члены одной семьи, включая пятерых детей. Сильнее всех пострадали девочки 5 лет и ее десятилетний брат. Их с тяжелыми травмами головы доставили медицинский центр "Рамбам" в Хайфе.Остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинский центр "Зив" в Цфате.В "скорой помощи" случившееся описывают как лобовое столкновение.