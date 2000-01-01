В Африке убиты журналисты Джемаль, Расторгуев и Радченко
Во вторник, 31 июля, стало известно, что в Центральноафриканской Республике были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они трудились над съемками документального фильма о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК).
Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин отметил, что они совместно работали над проектом по ЦАРу, они были его друзьями.
Парни провели в ЦАР 3-4 дня… Выдвигались из столицы Банги на запад в сторону города Бамбари, и были заблокированы на одном из блокпостов, пишет BBC.
Известно, что супруга Джемая Ирина Гордиенко опознала своего мужа по снимку, также, с ней связалась официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Процесс опознания продлится до завтра, 1 августа. Посольство России находится в контакте с правоохранительным органами ЦАР, информирует пресс-служба ведомства.