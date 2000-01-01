31.07 19:55 MIGnews.com

Выступивших против Хок ха-Леом офицеров-друзов отстранили

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Офицер Армии обороны Израиля, капитан-друз Шади Зидан был отстранен от несения обязанностей сроком на 14 дней после того, как он заявил в Facebook о намерении покинуть ЦАХАЛ в знак протеста против Национального закона."Здравствуйте, я Шади Зидан, мне 23 года и около 5 лет я прослужил в Армии обороны Израиля. На сегодняшний день я являюсь командиром взвода в боевом батальоне. Я служил по всей стране и нет в Израиле места, где бы я не побывал по долгу службы.До сегодняшнего дня я отдавал этой стране всю свою душу, рискуя жизнью и не видя отчего дома. До сегодняшнего дня я с гордостью стоял перед государственным флагом и отдавал ему честь. До сегодняшнего дня я пел гимн "Атиква", потому что был уверен, что это моя страна, что я - наравне с остальными.Но сегодня я впервые за весь срок своей службы отказался салютовать флагу и петь национальный гимн.Я не политик и не тот, кому есть до нее дело, но я такой же гражданин, как и все, и отдавал все свои силы государству. Но в итоге оказалось, что я гражданин второго сорта.Так что нет, спасибо, я не готов быть частью этого и, да, я тоже присоединился к борьбе. Я решил прекратить служить этой стране", - написал офицер на своей странице в соцсети.За день до него о намерении прекратить служить в ЦАХАЛе объявил другой друз – капитан логистического подразделения сухопутных войск Амир Джамаль. Объявив причиной протеста Национальный закон, Джамаль призвал других друзов присоединиться к нему. Его также отстранили от несения бязанностей сроком на две недели.