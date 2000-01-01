31.07 19:49 MIGnews.com
Еще одна активистка спасала от депортации мигранта
Секретарь по законодательным вопросам в финской партии "Зеленых" Айно Пеннанен, отказалась садиться на свое место при посадке на самолет в знак протеста против депортации просителя убежища
, находящегося на этом рейсе.
Она отказалась следовать инструкциям персонала, ее пришлось высадить из самолета с помощью полиции.
Пеннанен снимала все происходящее на видео и транслировала в прямом эфире в соцсетях, пишет Yle
.
Авиакомпания Finnair и полиция региона Восточного Уусимаа подтверждают инцидент. Finnair не комментирует подробности случившегося, кроме того, что рейс задержался на 10 минут.
Глава "Зеленых" Тоуко Аалто прокомментировал поступок однопартийки, назвав Айно Пеннанен "смелой".
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