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Еще одна активистка спасала от депортации мигранта 31.07 19:49   MIGnews.com

Еще одна активистка спасала от депортации мигранта

Секретарь по законодательным вопросам в финской партии "Зеленых" Айно Пеннанен, отказалась садиться на свое место при посадке на самолет в знак протеста против депортации просителя убежища, находящегося на этом рейсе.

Она отказалась следовать инструкциям персонала, ее пришлось высадить из самолета с помощью полиции.

Пеннанен снимала все происходящее на видео и транслировала в прямом эфире в соцсетях, пишет Yle.

Авиакомпания Finnair и полиция региона Восточного Уусимаа подтверждают инцидент. Finnair не комментирует подробности случившегося, кроме того, что рейс задержался на 10 минут.

Глава "Зеленых" Тоуко Аалто прокомментировал поступок однопартийки, назвав Айно Пеннанен "смелой".


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