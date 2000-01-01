31.07 18:59 MIGnews.com

Главный раввин Иерусалима – против гей-флагов в столице

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Главный раввин Иерусалима Арье Штерн призвал столичные власти убрать из окрестностей городских синагог радужные флаги, которыми Иерусалим украсили в преддверии "парада гордости", который пройдет 2 августа.С таким призывом он обратился к градоначальнику Ниру Баркату на этой неделе."К сожалению, в этом году планируется провести марш, который противоречит духу мудрецов. Поскольку предотвратить марш невозможно, мы просим не размахивать флагами на улице Кинг Джордж в районе Великой синагоги и синагоги Йешурун, которые считаются символами святости Иерусалима. Всем ясно, что флагов, которые, к сожалению, символизируют противоположные ценности, там быть не должно", - говорится в его письме.Кроме того, более 200 религиозных деятелей подписали письмо с просьбой превратить гей-прайд. Раввины заявили, что ЛГБТ-активисты "ведут агрессивный террор, сопровождаемый дистанционным промыванием мозгов, будто есть какая-то «семья», уничтожают понятие семьи и превращают извращенцев в героев".Также они заявили, что усыновленные однополыми парами дети будут несчастны.