Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Главный раввин Иерусалима – против гей-флагов в столице | Фото: Ted Eytan/Flickr31.07 18:59   MIGnews.com

Главный раввин Иерусалима – против гей-флагов в столице

Главный раввин Иерусалима Арье Штерн призвал столичные власти убрать из окрестностей городских синагог радужные флаги, которыми Иерусалим украсили в преддверии "парада гордости", который пройдет 2 августа.

С таким призывом он обратился к градоначальнику Ниру Баркату на этой неделе.

"К сожалению, в этом году планируется провести марш, который противоречит духу мудрецов. Поскольку предотвратить марш невозможно, мы просим не размахивать флагами на улице Кинг Джордж в районе Великой синагоги и синагоги Йешурун, которые считаются символами святости Иерусалима. Всем ясно, что флагов, которые, к сожалению, символизируют противоположные ценности, там быть не должно", - говорится в его письме.

Кроме того, более 200 религиозных деятелей подписали письмо с просьбой превратить гей-прайд. Раввины заявили, что ЛГБТ-активисты "ведут агрессивный террор, сопровождаемый дистанционным промыванием мозгов, будто есть какая-то «семья», уничтожают понятие семьи и превращают извращенцев в героев".

Также они заявили, что усыновленные однополыми парами дети будут несчастны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:49
Еще одна активистка спасала от депортации мигранта  
18:52
Бельгия: румыны хотели заработать на краже медного кабеля
18:18
БАГАЦ обязал ортодоксов включить женщин в партию
18:04
Нефть всему голова
17:44
Антисемитское граффити на стенах синаноги во Франции
17:00
Подозрение на инфильтрацию в Адам
16:45
Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии
16:35
ПА запретила арабам выбирать мэра Иерусалима
16:02
Лапид: закон о национальном государстве необходимо исправить
15:53
Большинство израильтян поддержали "Национальный закон"
15:44
В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле
15:07
Террорист в Адам ранее задерживался за посты в facebook
14:34
Яхимович: Броши брутально атаковал униженную им женщину
14:11
В Сеуле ответили на разработку Пхеньяном нового оружия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus