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Бельгия: румыны хотели заработать на краже медного кабеля 31.07 18:52   MIGnews.com

Бельгия: румыны хотели заработать на краже медного кабеля

Суд города Льеж (Бельгия) приговорил трех граждан Румынии к 14 месяцам лишения свободы за кражу 1800 кг медного кабеля на железной дороге.

Их задержали в марте 2018 года, поскольку их перегруженный фургон с кабелем привлек внимание полиции, потому что двигался слишком медленно.

В фургоне обнаружили 1800 кг медного кабеля, который злоумышленники хотели продать, пишет RTBF.

Из-за частых кражи компания-оператор железных дорог Infrabel начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.


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