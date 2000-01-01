31.07 18:52 MIGnews.com
Бельгия: румыны хотели заработать на краже медного кабеля
Суд города Льеж (Бельгия) приговорил трех граждан Румынии к 14 месяцам лишения свободы за кражу 1800 кг медного кабеля на железной дороге.
Их задержали в марте 2018 года, поскольку их перегруженный фургон с кабелем привлек внимание полиции, потому что двигался слишком медленно.
В фургоне обнаружили 1800 кг медного кабеля, который злоумышленники хотели продать, пишет RTBF
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Из-за частых кражи компания-оператор железных дорог Infrabel начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.
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