Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Антисемитское граффити на стенах синаноги во Франции | Фото: Dov Lewin/Facebook31.07 17:44   MIGnews.com

Антисемитское граффити на стенах синаноги во Франции

Полиция расположенного на западе Франции города Гавр расследует антисемитский инцидент, в ходе которого вандалы оставили надпись "Нет сионистам! Нет Израилю!" на стенах местной синагоги.

Раввин синагоги Дов Левин сообщил телеканалу i24NEWS, что граффити появилось в ночь на пятницу. Когда он пришел для утренней молитвы, у синагоги уже были полицейские.

Кроме граффити, юдофобы также наклеили на входную дверь наклейки с палестинским, ливанским и французским флагами.

Рав Левин утверждает, что не беспокоится о случившемся, поскольку у местных евреев хорошие отношения с другими религиозными общинами. Он уверен, что случившееся лишь сплотит еврейскую общину. Отмечается, что жалобу в полицию он не подавал.

Лидер местной еврейской общины Виктор Эльгресси сообщил в городские службы о случившемся и они оперативно смыли антисемитскую надпись.

Стоит отметить, что эта синагога уже не впервые страдает от антисемитов – в 2016 году в ее почтовом ящике были обнаружены пулевые отверстия.

Национальное наблюдательное бюро против антисемитизма уже призвало правоохранительные органы сделать все, что в их силах, чтобы привлечь виновных к ответственности.

"Оставленные на фасаде синагоги направленные против Израиля антисионистские заявления лишний раз подтверждают, что антисионисты являются пресловутыми антисемитами", - говорится в заявлении бюро.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:18
БАГАЦ обязал ортодоксов включить женщин в партию
18:04
Нефть всему голова
18:00
Brexit не повод сокращать штат в учреждениях ЕС
17:00
Подозрение на инфильтрацию в Адам
16:45
Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии
16:35
ПА запретила арабам выбирать мэра Иерусалима
16:02
Лапид: закон о национальном государстве необходимо исправить
15:53
Большинство израильтян поддержали "Национальный закон"
15:44
В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле
15:07
Террорист в Адам ранее задерживался за посты в facebook
14:34
Яхимович: Броши брутально атаковал униженную им женщину
14:11
В Сеуле ответили на разработку Пхеньяном нового оружия
14:02
Солдаты на границе с Газой были ранены одним снайпером
13:51
Москва: три сестры зарезали отца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus