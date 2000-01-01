31.07 17:44 MIGnews.com

Антисемитское граффити на стенах синаноги во Франции

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Полиция расположенного на западе Франции города Гавр расследует антисемитский инцидент, в ходе которого вандалы оставили надпись "Нет сионистам! Нет Израилю!" на стенах местной синагоги.Раввин синагоги Дов Левин сообщил телеканалу i24NEWS, что граффити появилось в ночь на пятницу. Когда он пришел для утренней молитвы, у синагоги уже были полицейские.Кроме граффити, юдофобы также наклеили на входную дверь наклейки с палестинским, ливанским и французским флагами.Рав Левин утверждает, что не беспокоится о случившемся, поскольку у местных евреев хорошие отношения с другими религиозными общинами. Он уверен, что случившееся лишь сплотит еврейскую общину. Отмечается, что жалобу в полицию он не подавал.Лидер местной еврейской общины Виктор Эльгресси сообщил в городские службы о случившемся и они оперативно смыли антисемитскую надпись.Стоит отметить, что эта синагога уже не впервые страдает от антисемитов – в 2016 году в ее почтовом ящике были обнаружены пулевые отверстия.Национальное наблюдательное бюро против антисемитизма уже призвало правоохранительные органы сделать все, что в их силах, чтобы привлечь виновных к ответственности."Оставленные на фасаде синагоги направленные против Израиля антисионистские заявления лишний раз подтверждают, что антисионисты являются пресловутыми антисемитами", - говорится в заявлении бюро.