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Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии 31.07 16:45   MIGnews.com

Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии

Парламентский комитет Британии утверждает, что международные организации по оказанию помощи не смогли остановить работников от сексуальной эксплуатации женщин и девочек, которым они должны помогать, потому что их "халатность граничит с соучастием".

Стивен Твигг, глава комитета международного развития палаты общин, утверждает, что злоупотребления остаются "эндемичными" в этом секторе, так как группы помощи очень часто стремятся защитить репутацию организации, пишет AP.

Группа призывает создать международный регистр для предотвращения перемещения известных злоумышленников из одной организации в другую.

В начале этого года семь работников Oxfam были уволены или подали в отставку после того, как информатор обвинил сотрудников в проступках при работе на Гаити после землетрясения 2010 года.


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