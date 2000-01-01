Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии
Парламентский комитет Британии утверждает, что международные организации по оказанию помощи не смогли остановить работников от сексуальной эксплуатации женщин и девочек, которым они должны помогать, потому что их "халатность граничит с соучастием".
Стивен Твигг, глава комитета международного развития палаты общин, утверждает, что злоупотребления остаются "эндемичными" в этом секторе, так как группы помощи очень часто стремятся защитить репутацию организации, пишет AP.
Группа призывает создать международный регистр для предотвращения перемещения известных злоумышленников из одной организации в другую.
В начале этого года семь работников Oxfam были уволены или подали в отставку после того, как информатор обвинил сотрудников в проступках при работе на Гаити после землетрясения 2010 года.