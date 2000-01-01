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В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле 31.07 15:44   MIGnews.com

В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле

Инцидент произошел в бельгийском городе Вервье около 08:40 утра в районе Стембер. Сообщается, что мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле и взорвал себя.

К счастью, на поле в тот момент никого не было. Свидетель рассказал, что видел человека, идущего по полю, затем раздался громкий взрыв, после чего и пришло осознание, что тот мужчина на поле взорвал себя. Свидетель вызвал правоохранителей.

ТРК RTBF уточняет, что на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.

На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы эвакуировали.


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