В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле

Инцидент произошел в бельгийском городе Вервье около 08:40 утра в районе Стембер. Сообщается, что мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле и взорвал себя.
К счастью, на поле в тот момент никого не было. Свидетель рассказал, что видел человека, идущего по полю, затем раздался громкий взрыв, после чего и пришло осознание, что тот мужчина на поле взорвал себя. Свидетель вызвал правоохранителей.
ТРК RTBF уточняет, что на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.
На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы эвакуировали.